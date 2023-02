Samsung Galaxy S20-, S21-, S22- en Z Fold 4 Ontvangen One UI 5.1-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy S20-, S21- en S22-series. Deze update installeert de One UI 5.1-schil, die een aantal functies met zich meebrengt die bij de lancering van de Galaxy S23 werden geïntroduceerd.

Samsung bracht de Galaxy S23 samen met de One UI 5.1-schil op de markt. Deze schil brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Zo kun je onder andere de kleurtoon bij selfies makkelijker aanpassen en de Expert RAW-optie sneller selecteren. Daarnaast kun je een laatst bezochte webpagina in de Samsung Internet-browser openen op een ander Galaxy-apparaat dat is ingelogd op hetzelfde Samsung-account. Als laatste kun je zelf aangeven in welke map je schermafbeeldingen en -opnames wilt opslaan en werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van februari 2023.

De One UI 5.1-update is zo’n 2GB groot en rolt uit naar de smartphones in de Galaxy S20-, S21 en S22-series. Ook is de update beschikbaar voor de Galaxy Z Fold 4 en rolt Samsung de update op een later tijdstip uit naar de Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 en Z Flip 4. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen tot weken kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

via [tweakers]