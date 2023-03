Foto’s En Specificaties Van OPPO Find X6 Pro Gelekt

Er zijn zowel foto’s als specificaties opgedoken van een aankomende vlaggenschip-smartphone met de naam OPPO Find X6 Pro. De voorganger van deze smartphone verscheen ook in Europa en Amerika op de markt, maar het is momenteel nog onduidelijk of de OPPO Find X6 Pro ook buiten China zal worden uitgebracht.

De informatie is afkomstig van de goedgeïnformeerde bron Ice Universe. Volgens hem is de smartphone te zien op de onderstaande foto’s en beschikt de smartphone dus over een zeer grote ronde camera-module. In deze module vinden we een hoofdlens, een ultragroothoeklens en een periscoopzoomlens. Alle drie de lenzen hebben een 50MP resolutie en voor de hoofdlens maakt de smartphone waarschijnlijk gebruik van een 1” IMX989-sensor van Sony.

Intern beschikken zowel de OPPO Find X6 Pro als de reguliere OPPO Find X6 over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Een releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet, maar volgens de bron bestaat er een kans dat de Pro-versie alleen in China zal worden uitgebracht.

via [tweakers]