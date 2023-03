“Realme Werkt Aan Opvouwbare Smartphone”

De fabrikanten van opvouwbare smartphones krijgen er een nieuwe concurrent bij. De Chinese fabrikant Realme heeft in een tweet namelijk gehint naar de komst van een opvouwbare smartphone.

Steeds meer fabrikanten gaan een poging wagen op de vouwbare markt. Waar op dit moment de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung deze markt nog domineert en het momenteel moet opnemen tegen slechts een hand vol concurrerende smartphones van de grootste Chinese merken, ziet het er nu naar uit dat Samsung zich moet gaan voorbereiden op steeds meer concurrentie. Nadat eerder merken als OPPO, Vivo en Honor al besloten om de opvouwbare markt te betreden en de fabrikant OnePlus onlangs heeft aangekondigd dat dit bedrijf later dit jaar ook zijn eerste opvouwbare smartphone zal introduceren, kunnen we nu de fabrikant Realme aan dit rijtje toevoegen.

Realme plaatste op Twitter namelijk het volgende bericht: “Wat willen jullie hierna… #realmeFlip of een realmeFold?” Dit is duidelijk een hint naar de komst van een smartphone die moet gaan concurreren met de Galaxy Z Flip of Z Fold van Samsung. Wanneer we de eerste opvouwbare Realme smartphone kunnen verwachten is echter nog onduidelijk. Momenteel is Realme zich nog aan het voorbereiden op de lancering van de Realme GT3.

Samsung zit waarschijnlijk niet te wachten op zoveel concurrentie, maar voor de consument is concurrentie altijd goed. Meer concurrentie zorgt er namelijk voor dat fabrikanten harder moeten werken om zich te kunnen onderscheiden van de rest.

via [AW]