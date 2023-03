Sommige Foto’s Gemaakt Met Pixel 7 Worden Door Bug Niet Opgeslagen

Er is een nieuwe bug opgedoken op de Pixel 7 van Google. Gebruikers merken namelijk dat sommige zogeheten macro-foto’s die zijn gemaakt in schemerlicht ‘low light’ niet worden opgeslagen. Dit blijkt uit verschillende berichten op Reddit.

Volgens de berichten op Reddit komt het probleem voor tijdens het maken van macro-foto’s wanneer de flits aan is en er weinig licht is. In de onderstaande video van MintySkyhawk zien we het probleem in actie.

Het probleem zit in de Google Camera-app op zowel de reguliere Pixel 7 als de Pixel 7 Pro. Sommige mensen claimen dat het aan de HDR-feature ligt, die het in deze omstandigheden iets te zwaar heeft en intern een soort mini crash veroorzaakt. Het probleem lijkt gelukkig niet bij alle gebruikers voor te komen. We verwachten dat Google snel met een software-update komt die de bug aanpakt. Heb je last van de bug, dan kun je tot die tijd het beste andere camera-settings gebruiken tijdens het maken van low-light macro-foto’s.

via [AW]