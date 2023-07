Oppo Reno10 En Reno10 Pro Geïntroduceerd Voor Europese Markt

Oppo heeft deze week twee nieuwe smartphones aangekondigd voor de Europese markt. De Oppo Reno10 en de Reno10 Pro zijn vanaf 24 juli verkrijgbaar en krijgen een adviesprijs mee van 509 euro en 659 euro.

De Oppo Reno10 5G beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Mediatek Dimensity 7050-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5.000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 32MP telefotolens en een 8MP ultragroothoeklens. Met de telefotolens is het mogelijk om 2x optisch in te zoomen.

De Reno10 Pro 5G heeft net als de reguliere Reno10 een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en 256GB opslagruimte. Intern vinden we echter een Snapdragon 778G-processor met 12GB werkgeheugen. Ook vinden we intern een 4.600 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De 32MP selfie-camera is bij de Reno10 Pro een telefoto-portretcamera met een Sony IMX709 RGBW-sensor. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 32MP telefotolens en een 8MP groothoeklens. De behuizing van beide toestellen hebben een IP-rating van IPX4.

De Oppo Reno10 5G en de Oppo Reno10 Pro 5G zijn allebei 7,89mm dun en wegen 185 gram. De toestellen draaien uit de doos op Android 13 en ontvangen twee grote Android-updates (tot en met Android 15) en drie jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is alleen verkrijgbaar in de kleur Silvery Grey.