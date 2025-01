“Specificaties Van Samsung Galaxy A56 Uitgelekt”

Nadat eerder al beelden van de Samsung Galaxy A56 opdoken in het geruchtencircuit, zijn nu ook een aantal specificaties uitgelekt. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy A56 in maart officieel introduceren.

Samsung zal later deze maand de Galaxy S25-serie introduceren, maar we kijken ook uit naar de volgende generatie Galaxy A-smartphones. Van de Galaxy A56 zijn nu al de nodige details uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de smartphone onder andere een 120Hz AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, een Exynos 1580-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

De behuizing bestaat uit een aluminium frame en een glazen voor- en achterzijde. Aan de zijkant vinden we opnieuw een Key Island waarin Samsung de power- en volume-knoppen heeft verwerkt. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de camera en een iets dikkere kin aan de onderzijde. Achterop beschikt de Galaxy A56 over een ovalen camera-module.

Een introductiedatum en een adviesprijs ontbreken nog, maar Samsung introduceerde de Galaxy A55 in maart voor een adviesprijs van 479 euro.

