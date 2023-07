Introductie Sony WF-1000XM5 Oordopjes Op 24 Juli

Ben jij een fan van Sony-oordopjes dan hebben wij goed nieuws voor jou. De Japanse fabrikant zal op 24 juli namelijk zijn nieuwste draadloze oordopjes introduceren. De Sony WF-1000XM5 zijn premium oordopjes met indrukwekkende actieve ruisonderdrukking.

Sony heeft op Twitter een teaser gedeeld voor de introductie van de nieuwe draadloze oordopjes. Op de teaser staat de tekst “The best silence drops“, wat een verwijzing lijkt te zijn naar nog betere ruisonderdrukking. De voorganger van de Sony WF-1000XM5, de WF-1000XM4, staat al bekend om zijn zeer goede ruisonderdrukking.

Foto’s van de Sony WF-1000XM5 lekten eerder al uit. Hieruit bleek dat de oordopjes onder andere wat kleiner worden, waardoor ze nog comfortabeler in het oor moeten zitten. Ook de oplaadcase is iets kleiner. De geruchten spreken over een accuduur van 8 uur. In combinatie met de oplaadcase komt de totale accuduur uit op 24 uur. Deze oplaadcase heeft ook ondersteuning voor draadloos opladen.

De Sony WF-1000XM5 is geplaatst in de hoogste categorie draadloze oordopjes en hier zit dan ook een flink prijskaartje aan vast. Zo spreken de geruchten over een adviesprijs van 319,99 euro. Dat is 40 euro meer dan de originele adviesprijs van de WF-1000XM4. De WF-1000XM4 is overigens inmiddels voor zo’n 200 euro verkrijgbaar.

