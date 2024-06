“Introductie OnePlus Nord 4 In Juli”. Dit Zijn De Specificaties

OnePlus zal naar verwachting volgende maand de OnePlus Nord 4 introduceren. Een hoop specificaties van de nieuwe budget-smartphone zal echter al in het nieuws verschenen.

Waarschijnlijk zal de officiële introductie van de OnePlus Nord 4 ergens tussen 15 en 21 juli plaatsvinden. Dat is niet heel verrassend, aangezien OnePlus de Nord 3 ook in juli introduceerde. De OnePlus Nord 4 is waarschijnlijk een rebranding van de Ace 3V, die OnePlus eerder voor de Chinese markt introduceerde. Hierdoor weten we over welke specificaties de Nord 4 hoogstwaarschijnlijk beschikt.

De OnePlus Nord 4 heeft waarschijnlijk een 6,74-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2772 x 1240 pixels en een piekhelderheid van 2150 nits. Intern vinden we een Snapdragon 7+ Gen 3-processor, 12GB tot 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5500 mAh accu, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De smartphone draait uit de doos op Android 14 met de OxygenOS-schil.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en andere details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]