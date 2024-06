Samsung Galaxy Watch FE In Verschillende Kleuren Te Zien Op Foto’s

De afgelopen weken schreven wij regelmatig over de komst van de Samsung Galaxy Watch FE, wat een voordeligere smartwatch moet worden. Dit keer zijn er verschillende afbeeldingen opgedoken waarop de Galaxy Watch FE in drie verschillende kleuren te zien is.

Samsung zal volgende maand waarschijnlijk de Galaxy Watch 7 en Watch 7 Ultra introduceren, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant werkt ook aan een voordeligere smartwatch. Het gaat om de Galaxy Watch FE, waarbij FE staat voor Fan Edition. Samsung heeft in het verleden ook al verschillende keren een Fan Edition van zijn Galaxy S-vlaggeschip smartphone uitgebracht.

Op het internet zijn zowel afbeeldingen als specificaties van de Samsung Galaxy Watch FE opgedoken. Volgens de bron krijgt de smartwatch een 1,2-inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 396 x 396 pixels. Intern vinden we een Exynos W920 dual-core processor, 1,5GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte en een 247 mAh accu. De Galaxy Watch FE draait uit de doos op One UI Watch 5.0.

De Galaxy Watch FE is ook al opgedoken in een Italiaanse webwinkel. Hier wordt een prijs van 219 euro genoemd voor de 40mm-uitvoering. De smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en roze. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Watch FE, samen met de Galaxy Watch 7 (Ultra) op 10 juli officieel introduceren.

