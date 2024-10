“Samsung Brengt Galaxy S25 Ultra In Deze Vier Kleuren Uit”

Vermoedelijk moeten we nog ongeveer drie maanden wachten op de officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie, maar details over de vlaggenschip-smartphones duiken steeds vaker op in het geruchtencircuit. Zo zijn nu de vermoedelijke kleuren van de Galaxy S25 Ultra uitgelekt.

Volgens de bekende tech-lekker Ice Universe verschijnt de Samsung Galaxy S25 Ultra op de markt in de kleuren zwart, titanium, blauw en groen. Via Samsung’s eigen website worden mogelijk nog een aantal exclusieve kleuren aangeboden. De huidige Galaxy S24 Ultra is verkrijgbaar in de kleuren zwart, titanium, paars en geel. Samsung lijkt de paarse en gele uitvoering dus te vervangen met een blauwe en groene uitvoering.

Qua specificaties verwachten we een Snapdragon 8 Gen 4-processor en een vierdubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een vernieuwde 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

Ook krijgt de Galaxy S25 Ultra volgens de geruchten een iets ander ontwerp. Zo krijgen de hoeken van het scherm meer rondingen en worden de schermranden nog dunner. De smartphone is met een gewicht van 213 gram iets lichter dan zijn voorganger.

via [androidplanet]