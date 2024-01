Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zojuist de Galaxy S24-serie aangekondigd. De nieuwe vlaggenschip-serie bestaat uit de Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en de Galaxy S24 Ultra. In dit artikel zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

Samsung heeft de nieuwe smartphones aangekondigd tijdens een evenement in San Jose en je kunt de smartphones per direct bestellen. De reguliere Galaxy S24 krijgt een vanafprijs mee van 899 euro, de Galaxy S24 Plus kost 1149 euro en voor de Galaxy S24 Ultra ben je minimaal 1449 euro kwijt. Samsung zal de smartphones vanaf 31 januari leveren.

Galaxy S24-serie Specificaties

De reguliere Galaxy S24 is de kleinste van de drie modellen en beschikt over een 6,2-inch LTPO AMOLED-scherm met een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz, een resolutie van 1080 x 2340 pixels en een piekhelderheid van 2600nits. Intern vinden we een Exynos 2400-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera. Deze bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens.

De Galaxy S24+ beschikt over een groter 6,7-inch LTPO AMOLED-scherm met een resolutie van 1440 x 3088 pixels en dezelfde verversingssnelheid en piekhelderheid. De S24+ heeft dezelfde processor en camera-setup als de reguliere S24, maar in combinatie met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. Ook heeft de accu een grotere capaciteit van 4900 mAh en kan deze accu met 45W snelladen.

De Galaxy S24 Ultra is het echte toptoestel. De smartphone beschikt over een 6,8-inch scherm met dezelfde specificaties, een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en vier camera’s aan de achterzijde. Het gaat om een 200MP hoofdlens, een 50MP telelens met 5x optische zoom, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens. Ondanks dat de Galaxy S24 Ultra nu “slechts” 5x optische zoom heeft, in plaats van 10x zoom op de S23 Ultra, moet de kwaliteit van de ingezoomde foto’s toch beter zijn. De Galaxy S24 Ultra maakt namelijk gebruik van betere sensoren.

Galaxy AI

Het design van de smartphones is wat strakker en gestroomlijnder en de randen rondom het scherm zijn nu nog dunner. Ook heeft Samsung zich nu voornamelijk gericht op software-verbeteringen, waaronder het toevoegen van veel AI-toepassingen. Hierdoor kun je onder andere gebruikmaken van veel slimme foto- en videobewerking features.

Zo kun je met de Galaxy S24 Ultra opgenomen videos omzetten in slowmotion video’s, zelfs wanneer de oorspronkelijke video is opgenomen met weinig frames per seconden. Heb jij bijvoorbeeld een video opgenomen met 120fps, maar wil je achteraf nog meer frames toevoegen zodat je de beelden nog trager kunt afspelen, dan hoef je de video alleen maar lang ingedrukt te houden waarna AI-technologie nieuwe frames zal aanmaken die tussen de al bestaande frames worden geplaatst. Het eindresultaat is een slow-motion video met 240fps.

Ook kun je foto’s eenvoudig bewerken door objecten, zoals een persoon of een beker die op tafel staat, ingedrukt te houden en naar een andere plek op de foto te verplaatsen. AI-technologie zal de lege ruimte waar voorheen het object stond vervolgens opvullen.

Daarnaast is het mogelijk om inkomende berichten met behulp van kunstmatige intelligentie live te vertalen. Op dit moment is er echter nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal. Galaxy AI zorgt er verder voor dat je mooiere foto’s kunt maken of kunt zoeken middels “Circle to Search with Google”. Hiermee kun je op ieder moment iets op je scherm omcirkelen en daar een zoekopdracht op laten uitvoeren.

Prijzen

De Galaxy S24 is bij de meeste Nederlandse webwinkels te bestellen voor 899 euro (128GB) of 959 euro (256GB). De Galaxy S24+ kost 1149 euro (256GB) of 1269 euro (512GB) en de Galaxy S24 Ultra kost 1449 euro (256GB), 1569 euro (512GB) of 1809 euro (1TB).