Edge 60 Stylus: Motorola Introduceert Nieuwe Smartphone Met Stylus

Motorola heeft in India de Motorola Edge 60 Stylus geïntroduceerd. De smartphone heeft een groot scherm en wordt geleverd met een stylus. Ook heeft de smartphone een robuuste behuizing, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een microSD-kaart slot.

De Motorola Edge 60 Stylus beschikt over een 6,7-inch P-OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1220 x 2712 pixels. Om optimaal te kunnen profiteren van het grote scherm levert Motorola een stylus bij de smartphone. De behuizing van de Motorola Edge 60 Stylus heeft een militaire certificering gekregen, waardoor de smartphone waterdicht is en tegen een stootje kan.

Intern vinden we een Snapdragon 7s Gen-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

De Edge 60 Stylus verschijnt op de markt in de kleuren paars en donkerblauw, maar de smartphone is tot nu toe alleen in India aangekondigd. Daar krijgt de Motorola Edge 60 Stylus een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 235 euro excl BTW. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.

via [androidplanet]