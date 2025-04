Live Foto’s Tonen OnePlus 13T In Volle Glorie

Op het internet zijn live foto’s opgedoken van de OnePlus 13T. De nieuwe smartphone van OnePlus is een stuk compacter dan de OnePlus 13 en zal op 24 april officieel worden aangekondigd in thuisland China.

Over een week krijgen we de OnePlus 13T officieel te zien, maar de afgelopen dagen is de smartphone al meerdere keren voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Dit keer zien we de OnePlus 13T van alle kanten op live foto’s. Het valt op dat de OnePlus 13T een heel ander ontwerp krijgt dan de OnePlus 13.

Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 13T een 6,32-inch scherm en een 6000mAh accu. Op de foto’s zien we de roze uitvoering van de smartphone, met achterop een opvallende vierkante camera-module met daarin twee camera’s. Het scherm heeft geen gebogen randen en de behuizing heeft een aluminium frame. Ook zien we aan de zijkant de nieuwe Shortcut Key. Dit is de vervanger van de bekende Alert-slider en moet meer functionaliteit met zich meebrengen.

Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet, maar mogelijk weten we hierover meer na de Chinese introductie op 24 april.

via [droidapp]