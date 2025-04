Android-smartphones Starten Opnieuw Op Als Je Ze 3 Dagen Niet Gebruikt

Google heeft een update uitgerold die ervoor zorgt dat Android-smartphones automatisch opnieuw opstarten wanneer het toestel drie dagen lang niet gebruikt is. Deze wijziging moet zorgen voor een betere beveiliging van de smartphone.

De automatische restart functie is toegevoegd aan de Play Services-update (v25.14). De update bevat verschillende wijzigingen, maar de automatische reboot is wel de grootste verandering. Met deze wijziging wil Google ervoor zorgen dat persoonlijke data minder makkelijk te stelen is. De smartphone restart automatisch wanneer het toestel drie dagen lang niet ontgrendeld is. Gebruikers kunnen er overigens zelf voor kiezen om de functie wel of niet te activeren.

Een vergelijkbare functie is recent ook aan Apple’s iPhones toegevoegd. Apple noemt deze functie “Inactivity Reboot“. Helaas is niet iedereen te spreken over deze functie. De politie of bijvoorbeeld familieleden van een overledene kunnen door de automatische restart soms niet meer bij belangrijke gegevens. Na het opnieuw opstarten van een smartphone is namelijk een “Voor eerste ontgrendeling“-protocol van kracht. Dit is een extra beveiliging, in de vorm van een pincode, die niet altijd bekend is.