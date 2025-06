Nothing Phone (1) Ontvangt Geen Android 16-update

Nothing heeft bekendgemaakt dat de Nothing Phone (1), die in 2022 op de markt verscheen, niet zal worden bijgewerkt naar Android 16. De smartphone blijft dus steken op Android 15.

Gebruikers van de Nothing Phone (1) krijgen geen Android 16-update. Dit heeft het bedrijf laten weten tegenover Android Authority. De Nothing Phone (1) verscheen in 2022 op de markt met Android 12 en draait inmiddels op Android 15. Android 15 is dus de laatste OS-update voor de Nothing Phone (1).

Wel kunnen gebruikers nog een jaar lang rekenen op beveiligingsupdates. In totaal krijgt de Nothing Phone (1) vier jaar beveiligingsupdates. Het is onduidelijk of Nothing van plan is om de ondersteuning voor beveiligingsupdates na deze vier jaar te verlengen. Meestal is dat niet het geval, maar sommige fabrikanten kiezen er bij populaire smartphones wel eens voor om de ondersteuning te verlengen.

via [droidapp]