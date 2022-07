Nothing Phone (1) Officieel Aangekondigd Voor 469 Euro

Nothing, een nieuwe fabrikant dat is opgericht door oud OnePlus-oprichter Carl Pei, heeft zojuist zijn eerste smartphone aangekondigd. Het gaat om de Nothing Phone (1) met goede mid-range specificaties en een adviesprijs van 469 euro. De smartphone heeft een uniek design met een transparante achterkant, waarachter 900 witte LED’s zitten verwerkt.

De Nothing Phone (1) beschikt over goede specificaties, waaronder een 6,55-inch Full HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 778G Plus-processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en 15W draadloos laden.

Achterop vinden we een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Met deze groothoeklens kun je ook macrofoto’s maken. Voor het maken van selfies heeft de Nothing Phone (1) een 16MP selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft stereo-speakers.

Wat de Nothing Phone (1) uniek maakt is het design. De smartphone heeft namelijk een transparante achterkant, waarin Nothing maar liefst 900 witte LED’s heeft verwerkt. Deze LED’s lichten op bij inkomende notificaties, inkomende oproepen of wanneer de smartphone aan het laden is. Ook kan de verlichting meebewegen op de maat van de gekozen ringtone.

De Nothing Phone (1) is verkrijgbaar in de kleuren zilver en zwart en de smartphone krijgt een adviesprijs mee van 469 euro (8GB + 128GB), 499 euro (8GB + 256GB) of 549 euro (12GB + 256GB).