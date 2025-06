Renders Van Samsung Galaxy Watch 8 Uitgelekt

Eerder deze week deelden wij al enkele echte foto’s van de Samsung Galaxy Watch 8 Classic en nu krijgen we ook de reguliere Galaxy Watch 8 te zien. We zien de smartwatch in verschillende kleuren op de onderstaande renders.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de website AndroidHeadlines. We zien dat de Galaxy Watch 8 een rond scherm heeft, maar dat de behuizing rondom dit scherm niet helemaal rond is. De behuizing is erg afgerond, waardoor de smartwatch minder vierkant is dan de Galaxy Watch Ultra, maar wel minder rond dan de behuizing van zijn voorganger.

De Galaxy Watch 8 verschijnt waarschijnlijk op de markt in twee verschillende maten, terwijl de Watch 8 Classic alleen met een 46mm behuizing verkrijgbaar zal zijn. De officiële introductie zal waarschijnlijk volgende maand plaatsvinden, tegelijk met de introductie van de nieuwe vouwbare smartphones van Samsung.

via [AW]