Prijzen En Specificaties Van Xiaomi 15T (Pro) Gelekt

Xiaomi werkt aan de Xiaomi 15T-serie en in het geruchtencircuit zijn inmiddels enkele belangrijke details opgedoken. Zo weten we nu meer over de prijzen, de opslagruimte en de kleuren waarin de smartphone op de markt verschijnt.

Tech-lekker Sudhanshu heeft via Xperiapick laten weten in welke kleuren de Xiaomi 15T en 15T Pro op de markt verschijnen, wat de Europese prijzen zijn en tussen welke opslagvarianten consumenten kunnen kiezen.

Zo verschijnt de Xiaomi 15T op de markt met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Dit model krijgt in Europa een adviesprijs mee van 649 euro en verschijnt op de markt in de kleuren zwart, grijs en goud. De Xiaomi 15T Pro komt in twee uitvoeringen op de markt. Voor de 12GB/256GB-versie betaal je 799 euro en voor de 12GB/512GB-versie betaal je 899 euro. De Xiaomi 15T Pro verschijnt in dezelfde kleuren op de markt.

Beelden van de Xiaomi 15T-serie zijn nog niet uitgelekt, maar we hebben wel meer informatie over de camera en accu van de smartphones. Zo beschikken beide smartphones over een 5500 mAh accu. De Xiaomi 15T kan met 67W snelladen terwijl de Xiaomi 15T Pro met 90W kan snelladen. De Xiaomi 15T Pro beschikt over een 50MP hoofdlens, een 50MP zoomlens en een 13MP groothoeklens. De Xiaomi 15T beschikt over dezelfde drie camera’s, maar heeft een iets minder goede sensor voor de hoofdlens. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

via [androidplanet]