Beelden Tonen De Samsung Galaxy Tab S10 Lite In Nieuwe Kleur

Samsung zal binnenkort zijn portfolio uitbreiden met een nieuwe mid-range tablet. Specificaties en beelden van de Galaxy Tab S10 Lite zijn inmiddels al uit uitgelekt. Samsung zou de tablet onder andere in de opvallende kleur Coral Red willen uitbrengen.

De specificaties van de Samsung Galaxy Tab S10 Lite zijn gedeeld door de bekende bron WinFuture. Volgens de bron beschikt de tablet over een 10,9-inch LCD-scherm met een resolutie van 2112 bij 1320 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een mid-range Exynos 1380-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8MP hoofdcamera, een 5MP selfie-camera en een 8000 mAh accu met ondersteuning voor 25W opladen.

De tablet is 6,6mm dun, weegt 524 gram en verschijnt in de nieuwe kleur “Coral Red” op de markt. Daarnaast kunnen gebruikers rekenen op maar liefst zeven jaar lang OS- en beveiligingsupdates, wat een stuk langer is dan zijn voorganger. We verwachten een adviesprijs van zo’n 400 euro voor de uitvoering met 6GB RAM en 128GB ROM.

via [AW]