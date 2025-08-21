Google Pixel 10-serie Officieel Aangekondigd

Google heeft de Pixel 10-serie, de nieuwste vlaggenschip-smartphones van de fabrikant, officieel geïntroduceerd. De serie bestaat uit de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de vouwbare Pixel 10 Pro Fold. In dit artikel zetten wij alle details op een rijtje.

Pixelsnap

Maandenlang lekten details uit over de Google Pixel 10-serie, maar tijdens een Made by Google-event heeft de fabrikant de smartphones nu officieel aangekondigd. Een van de grootste veranderingen is de aanwezigheid van Pixelsnap met ondersteuning voor Qi2 draadloos laden. Pixelsnap bevat magneten aan de achterzijde die ervoor zorgen dat de Pixel 10-smartphones tijdens het draadloos laden aan de lader blijven hangen. Ook wordt de telefoon bij het laden beter gepositioneerd en kun je dankzij deze magneten een draadloze powerbank aan de achterzijde monteren. Een dergelijk magnetisch Qi2-laadsysteem was tot nu toe alleen nog maar beschikbaar op de iPhone (MagSafe) en de HMD Skyline.

Naast de ondersteuning voor Qi2 beschikken de smartphones ook een krachtigere Tensor G5-processor, een helderder scherm en een iets grotere accu. De reguliere Pixel 10 beschikt over een 6,3-inch scherm met een resolutie van 2424×1080 pixels en een helderheid tot 3000cd/m², 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4970mAh accu, een 10,5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 10,8MP telelens met 5x optische zoom.

De Pixel 10 Pro heeft ook een 6,3-inch scherm, maar met een hogere resolutie van 2856×1280 pixels en een 3300cd/m² piekhelderheid. De accu heeft een capaciteit van 4870mAh en in plaats van 12GB werkgeheugen beschikt de Pixel 10 Pro over 16GB werkgeheugen. Voorop vinden we een 42MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 48MP telelens met 5x optische zoom.

Voor mensen die een groter scherm willen heeft Google de Pixel 10 Pro XL aangekondigd. Dit model beschikt over een 6,8-inch scherm met een resolutie van 2992×1344 pixels en opnieuw een piekhelderheid van 3300cd/m². De Pixel 10 Pro en Pro XL zijn beide beschikbaar met 128GB, 256GB, 512GB, of 1TB opslagruimte.

De Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL krijgen een vanafprijs mee van 899 euro, 1099 euro en 1299 euro.

Google Pixel 10 Pro Fold

Naast de Pixel 10, 10 Pro en 10 Pro XL heeft Google ook nog de Pixel 10 Pro Fold aangekondigd. De Pixel 10 Pro Fold is een vouwbare smartphone met een 8-inch hoofdscherm en een 6,4-inch cover-scherm. Het hoofdscherm heeft een resolutie van 2076 x 2152 pixels en een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz. Het cover-scherm heeft een resolutie van 2364 x 1080 pixels en een variabele verversingssnelheid van 60-120Hz. Het vouwbare scherm moet bij normaal gebruik 10 jaar meegaan, aldus Google.

Net als de andere Pixel 10-smartphones maakt de Pixel 10 Pro Fold gebruik van een Tensor G5-processor en 16GB werkgeheugen. De accu heeft een capaciteit van 5015 mAh en kan met 30W snelladen. In zowel ingeklapte als uitgeklapte stand kun je gebruikmaken van een 10MP selfie-camera. De rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 10,5MP groothoeklens en een 10,8MP telelens met 5x optische zoom. De Pixel 10 Pro Fold is verkrijgbaar in de kleuren Moonstone en Jade voor een adviesprijs van 1899 euro.

De Pixel 10, 10 Pro en 10 Pro zijn vanaf 28 augustus verkrijgbaar, maar de Pixel 10 Pro Fold verschijnt pas 9 oktober op de markt.