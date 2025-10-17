Honor Magic 8 (Pro) Officieel Aangekondigd

Honor heeft deze week de Magic 8 en Magic 8 Pro officieel aangekondigd in thuisland China. Beide high-end smartphones beschikken over een krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en een grote accu.

De Honor Magic 8 Pro beschikt over een 6,71-inch OLED-scherm met een resolutie van 2808 bij 1256 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een opvallend hoge piekhelderheid van 6000 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 200MP telelens met 3,7x optische zoom. De Chinese versie van de Magic 8 Pro beschikt over een 7200 mAh accu, terwijl de Europese versie het moet doen met een capaciteit van 6270 mAh. Beide modellen hebben ondersteuning voor 100W bekabeld snelladen en 80W draadloos snelladen.

Honor heeft de smartphone uitgerust met een speciale AI-knop, waarmee je de Honors ‘Yoyo’-assistent kunt starten. Je kunt de knop ook een andere functie toewijzen.

De reguliere Honor Magic 8 heeft een kleiner 6,58-inch scherm, maar opvallend genoeg wel een grotere 7000 mAh accu. Deze accu kun je met 90W bekabeld opladen of met 80W draadloos opladen. De camera-setup is wat minder krachtig. De Magic 8 beschikt over dezelfde groothoeklens als de Magic 8 Pro, maar de 50MP hoofdlens heeft een wat kleinere sensor en de telelens heeft een 68MP resolutie.

Honor belooft maar liefst zeven Android OS-updates en zeven jaar lang beveiligingsupdates. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de Honor Magic 8 en 8 Pro in Europa verkrijgbaar zijn en wat voor adviesprijs de smartphones meekrijgen.

