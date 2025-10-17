Internationale Introductie Oppo Find X9-serie Op 28 Oktober

Oppo zal de Find X9-serie op 28 oktober introduceren voor de internationale release. De fabrikant heeft de nieuwe high-end smartphones zojuist al voor de Chinese markt aangekondigd.

Oppo-fans kunnen uitkijken naar de lancering van de Oppo Find X9 en Find X9 Pro. Beide smartphones maken gebruik van de nieuwe Mediatek Dimensity 9500-chipset en zijn uitgerust met een grote accu. De Find X9 Pro beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1272 x 2772 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3600 nits. Consumenten kunnen kiezen uit 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte.

De accu heeft een capaciteit van 7500 mAh en kan met 80W snelladen en 50W draadloos laden. De camera-setup bestaat uit een 50MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 200MP telelens met 3x optische zoom.

De reguliere Oppo Find X9 beschikt over een iets kleiner 6,59-inch scherm, een iets kleinere 7025 mAh accu en een 32MP selfie-camera. Ook heeft de telelens een lagere resolutie van 50MP.

via [tweakers]