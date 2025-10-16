Honor Toont Robot Phone Met Gimbal-camera

Honor heeft een concept gepresenteerd van een wel heel opmerkelijke smartphone. De smartphone met de naam Honor Robot Phone beschikt over een mechanisch gimbal camerasysteem dat uitklapt en 360 graden kan ronddraaien.

De Honor Robot Phone is op dit moment nog een concept, maar Honor is daadwerkelijk van plan om de Robot Phone te ontwikkelen. In de onderstaande video zien we dat de smartphone beschikt over een gimbal-mechanisme waarmee je foto’s en video’s vanaf elke positie kunt maken, zonder de smartphone te draaien. De camera van de Robot Phone heeft veel weg van DJI’s gimbal-camera’s.

Als we afgaan op de video lijkt de Honor Robot Phone ook te beschikken over software die de camera automatisch kan bedienen. De camera kijkt rond en lijkt te beschikken over een soort gezichtstracking. Exacte details ontbreken nog, maar Honor zal de Robot Phone tijdens Mobile World Congress 2026 in Barcelona officieel presenteren.

via [AW]