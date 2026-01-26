NexPhone Is Smartphone Met Android, Linux en Windows 11

Nex Computer heeft zijn eerste smartphone aangekondigd. De NexPhone is een zeer unieke smartphone, want het apparaat draait op drie besturingssystemen. Gebruikers kunnen kiezen tussen Android, Linux en Windows 11.

NexPhone is een smartphone waarbij gebruikers eenvoudig kunnen wisselen tussen drie besturingssystemen. Voor alledaagse gebruik draait de smartphone op Android 16, maar gebruikers kunnen via een app overschakelen naar Debian Linux. Daarnaast kun je tijdens het opstarten van de smartphone ervoor kiezen om de Arm-versie van Windows 11 te booten.

De NexPhone maakt gebruik van een Qualcomm QCM6490-chipset, dat is gebaseerd op de Snapdragon 778G en tot minstens 2036 zal worden voorzien van updates. De smartphone combineert de chipset met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het scherm is 6,58-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. Achterop vinden we twee lenzen. Het gaat om een 64MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens.

Via USB-C kun je de NexPhone koppelen aan een dock of ondersteunde monitor, waarna je de smartphone kunt gebruiken als volledige Linux- of Windows 11-pc met muis en toetsenbord. De smartphone verschijnt in het derde kwartaal van dit jaar op de markt voor een adviesprijs van 549 dollar. Het is nu echter al mogelijk om een bestelling te plaatsen.

via [tweakers]