Samsung Galaxy A57 Gespot Op Foto’s

De aankomende Galaxy A57, een mid-range smartphone van Samsung, is voor het eerst te zien op gelekte foto’s. We zien de voorkant en achterkant van de smartphone. Ook weten we al het een en ander over de specificaties van de Samsung Galaxy A57.

De beelden zijn gedeeld door tech-lekker Anvin, die de foto’s van de Samsung Galaxy A57 heeft gevonden in een Chinese database. De afbeelding van de voorzijde geeft weinig weg, maar aan de achterzijde zien we duidelijk een driedubbele rear-camera in een pilvormige module. Vermoedelijk bestaat de camera-setup uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Een telelens ontbreekt.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A57 verder over een 6,6-inch scherm, een Exynos 1680-processor en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. De smartphone weegt 182 gram, wat bijna tien procent lichter is dan de Galaxy A56. De Galaxy A57 krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van iets onder de 500 euro.

via [androidplanet]