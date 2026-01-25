Oppo Find X9 Ultra Te Zien Op Gelekte Foto’s

Oppo heeft deze week de Reno 15-serie aangekondigd voor de Europese markt, maar de fabrikant werkt ook aan de high-end Oppo Find X9 Ultra. Op het internet zijn nieuwe afbeeldingen opgedoken waarop deze smartphone te zien is.

Op de bovenstaande twee foto’s zien we de achterzijde van de Oppo Find X9 Ultra. Het valt op dat de Find X9 Ultra beschikt over een grote ronde camera-module met daarin vier lenzen. Volgens een eerdere afbeelding kun je op deze module een teleconverter kit plaatsen, waarna je een 300mm telelens op de telefoon kunt schroeven.

De behuizing lijkt te bestaan uit verschillende materialen, waaronder imitatieleer. Dit geeft de smartphone waarschijnlijk een betere grip, wat ideaal is tijdens het fotograferen.

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Find X9 Ultra over een 6,82-inch QHD+ AMOLED-scherm, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, een 7300 mAh accu, een 200MP hoofdlens, een 200MP telelens met 3x optische zoom, een 50MP telelens met 10x optische zoom en een 50MP groothoeklens. Voorop vinden we een 50MP selfie-camera.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

