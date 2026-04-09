Nieuwe Beelden Van Sony Xperia 1 VIII Tonen Ander Ontwerp

Onlangs doken voor het eerst beelden op van de Sony Xperia 1 VIII, waaruit we konden opmaken dat de smartphone voor het eerst in jaren een andere ontwerp krijgt. Nu zijn opnieuw beelden opgedoken waarop dit aangepast ontwerp te zien is.

Sony zal dit jaar de Sony Xperia 1 VIII introduceren en volgens de geruchten geeft de Japanse fabrikant de smartphone een nieuw design. Dat is opmerkelijk, want het ontwerp van de vlaggenschip-serie is al jarenlang ongewijzigd gebleven. Op beelden zien we dat de smartphone een nieuwe cameramodule krijgt. In plaats van een pilvormige module met drie lenzen onder elkaar geplaatst, beschikt de Xperia 1 VIII over een vierkante module met twee lenzen aan de bovenkant en één lens aan de onderkant. Volgens de geruchten gaat het om drie 48MP lenzen.

We zien op de onderstaande afbeelding ook de voorkant van de smartphone. Aan de voorzijde zien we echter weinig nieuws, met opnieuw vrij dikke schermranden, een selfie-camera in de bovenste schermrand en een scherm zonder uitsparing of notch. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Sony Xperia 1 VIII zal plaatsvinden.

