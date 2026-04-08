Gerucht: “Samsung Werkt Aan Galaxy S27 Pro Met Privacy Display”

Volgens de laatste geruchten werkt Samsung aan de Galaxy S27 Pro, die de fabrikant zal plaatsen tussen de Galaxy S27 Plus en S27 Ultra. De Galaxy S27 Pro krijgt volgens de geruchten net als de Galaxy S26 Ultra een Privacy Display.

Het nieuws over de Samsung Galaxy S27 Pro is gedeeld door de bronnen The Verge en ETNews. Volgens deze websites krijgt het Pro-model van de Galaxy S27-serie net als het Ultra-model een Privacy Display. Het Privacy Display zorgt er voor dat mensen naast jou niet kunnen meekijken op jouw scherm. Je kunt de functie zelf in- of uitschakelen.

Wel ontbreekt een S Pen en is het scherm waarschijnlijk kleiner dan het scherm van de Galaxy S27 Ultra. Beide modellen krijgen dezelfde camera-setup. Het is nog onduidelijk wat voor adviesprijs de Galaxy S27 Pro meekrijgt. Uiteraard valt de adviesprijs lager uit dan die van de S27 Ultra, maar we weten niet of het verschil groot is.

De introductie van de Samsung Galaxy S27-serie zal pas in 2027 plaatsvinden, dus neem de geruchten nog even met een korrel zout. Als Samsung inderdaad van plan is om naast de reguliere S27, S27+ en S27 Ultra ook een S27 Pro te introduceren, dan zullen de komende maanden hoogstwaarschijnlijk meer details uitlekken.

via [AW]