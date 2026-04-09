Hands-on Video Van Oppo Find X9 Ultra

Nadat we eerder deze week al een foto deelden waarop de achterzijde van de Oppo Find X9 Ultra te zien is, kunnen we de “camera-smartphone” nu bewonderen in een hands-on video.

De Oppo Find X9 Ultra is de volgende vlaggenschip-smartphone van Oppo, die de Chinese fabrikant op 21 april officieel zal introduceren. Vlak voor de introductie is de smartphone al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Zo krijgen we de smartphone nu te zien in een korte hands-on video op Instagram. (OPEN VIDEO)

In de video zien we zowel de voorkant als de achterkant van de Find X9 Ultra. De smartphone is redelijk groot en beschikt over een zeer grote ronde camera-module, met daarin vier lenzen. De achterzijde lijkt te zijn voorzien van een laagje kunstleer.

Na de officiële introductie zullen wij alle specificaties en overige details met jullie delen.

