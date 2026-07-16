Motorola Edge 70 Max Met 7100 mAh Accu Aangekondigd

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd voor in de Edge 70-serie. De Motorola Edge 70 Max combineert degelijke specs met een zeer grote accu, wat de smartphone ideaal maakt om mee te gamen of lang videos te kijken.

De Motorola Edge 70 Max beschikt over een Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een nieuw koelsysteem. Deze combinatie levert volgens Motorola snellere prestaties en betere AI-mogelijkheden. Het 6,82-inch QHD+ AMOLED-scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz en een 10-bit kleurweergave, wat zorgt voor vloeiende en kleurrijke beelden tijdens het gamen.

De accu heeft een capaciteit van maar liefst 7100 mAh. Dit is flink meer dan de gebruikelijke 5000 mAh in de meeste smartphones van merken als Samsung, Google en Apple. De accu heeft ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 25W Qi2 magnetisch draadloos laden.

De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 8MP groothoeklens en een 32MP selfie-camera. De smartphone maakt gebruik van AI-functies zoals Photo Enhancement Engine en Signature Style voor het automatisch optimaliseren van foto’s.

Motorola heeft de Edge 70 Max uitgerust met een aluminium frame en een glazen achterkant, wat een premium uitstraling heeft. Deze behuizing heeft een IP68/IP69-certificering gekregen voor het beschermen tegen water en stof.

De Motorola Edge 70 Max is per direct te koop voor een adviesprijs van 799 euro. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Aqua Gray, Dark Shadow en Ice Melt.