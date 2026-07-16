Kleuren en Specificaties Van Google Pixel 11-serie Uitgelekt Op Amazon

Google zal de Google Pixel 11-serie vermoedelijk volgende maand introduceren. De serie bestaat uit verschillende smartphones, waarvan de kleuren en enkele specificaties vroegtijdig zijn gespot op Amazon.

De Google Pixel 11-serie stond korte tijd op de webwinkel van Amazon. Hierdoor is veel informatie over de nieuwe smartphones uitgelekt. Zo zien we foto’s van alle smartphones, samen met de kleuren en prijzen. We kunnen niet met zekerheid zeggen of alle informatie op de pagina klopt, dus hou dat in gedachten. Wel zien de beelden er betrouwbaar uit.

De Pixel 11 verschijnt op de markt in de kleuren Obsidian, Hibiscus en Pistachio. Hoe Google deze kleuren precies gaat noemen is nog onduidelijk, want in de productbeschrijving worden ook de kleuren Midnight, Fuchsia en Moss genoemd. De Pixel 11 Pro komt beschikbaar in de kleuren Dune, Light Fog, Pine en Sterling, terwijl de Pixel 11 Pro Fold op de markt verschijnt in de kleuren Pine en Midnight.

Ook worden enkele specificaties genoemd. Zo weten we dat de Pixel 11 beschikt over een 6,3-inch scherm met een resolutie van 2424 × 1080 pixels, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4985 mAh accu. De Pixel 11 Pro XL krijgt een 5115 mAh accu en de Pixel 11 Pro Fold beschikt over een 4750 mAh accu.

De officiële introductie van de Google Pixel 11-serie zal vermoedelijk op 12 augustus plaatsvinden. De fabrikant zal op die dag ook de Pixel Watch 5 introduceren.

via [droidapp]