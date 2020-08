Introductie Asus ZenFone 7-serie Op 26 Augustus

Asus heeft op 26 augustus een presentatie ingepland voor de introductie van de Asus Zenfone 7-serie. De nieuwe smartphones van de Taiwanese fabrikant komen niet naar Nederland.

De video voor de livestream van de presentatie staat al online en aangezien Asus spreekt over ‘series’ kunnen we spreken over de introductie van meerdere toestellen. Om welke toestellen het precies gaat weten we nog niet, want veel details van de ZenFone 7-serie zijn nog niet uitgelekt.

De weinig geruchten over de ZenFone 7 die zijn opgedoken spreken over een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een Snapdragon 865-processor, maximaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Details over de prijs en releasedatum hebben we nog niet, maar Asus is niet meer actief op de Nederlandse smartphonemarkt.

via [androidplanet]