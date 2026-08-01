Xiaomi Redmi Note 17-serie Uitgelekt

Xiaomi werkt aan de Redmi Note 17-serie, die nu vrijwel volledig is uitgelekt in het geruchtencircuit. De serie bestaat uit de Redmi Note 17, de 17 Pro en de 17 Pro Max, die allemaal beschikken over een grote accu.

Zowel de specificaties als verschillende afbeeldingen van de Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro en Redmi Note 17 Pro Max zijn uitgelekt. Het valt vooral op dat de smartphones beschikken over een grote accu.

Xiaomi Redmi Note 17

De Redmi Note 17 krijgt volgens de geruchten een 6,99-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 1800 nits piekhelderheid, een Snapdragon 6s 4G Gen 2-processor (4G-versie) of Snapdragon 4 Gen 4-processor (5G-versie), een 50MP hoofdcamera, een 16MP selfie-camera en een 7700 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. De behuizing krijgt een IP65-certificering en de smartphone draait op Android 16 met de HyperOS 3-schil.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro

De Redmi Note 17 Pro beschikt over een 6,83-inch AMOLED-scherm met een hogere resolutie, een 120 Hz verversingssnelheid en een 3500 nits piekhelderheid. Intern vinden we een Snapdragon 6s Gen 4-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 16MP selfie-camera.

De accu heeft een capaciteit van maar liefst 8340 mAh en kan met 67W snelladen. De Redmi Note 17 Pro is dankzij een IP66, IP68, IP69 en IP69K rating ook beter beschermd tegen water.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max

Als laatste brengt Xiaomi de Redmi Note 17 Pro Max op de markt. Dit model lijkt veel op de Note 17 Pro, maar krijgt een 32MP selfie-camera, een Snapdragon 6 Gen 5-processor en een enorme 9210 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen.

Wanneer de officiële introductie van de Xiaomi Redmi Note 17-serie zal plaatsvinden is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk hoeven we niet heel lang meer te wachten.

via [droidapp]