Samsung Galaxy S23-, Tab S11-serie en Galaxy A-smartphones Ontvangen Juli-update

· 31 juli 2026

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung rolt de beveiligingsupdate van juli verder uit. Dit keer staat de juli-update klaar voor de smartphones in de Galaxy S23-serie en de tablets in de Galaxy Tab S11-serie. Ook staat de update klaar voor verschillende Galaxy A-toestellen.

Mensen met een Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra kunnen nu de beveiligingsupdate van juli downloaden. Deze update bestaat weer uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem en de One UI-schil, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. Gebruik jij een Galaxy S23 FE, dan moet je nog iets langer geduld hebben.

Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy Tab S11, S11+ en Tab S11 Ultra. Daarnaast kunnen mensen met een Galaxy A35, Galaxy A54 en Galaxy A56 de beveiligingspatch bijwerken naar die van juli.

Je ontvangt een notificatie zodra je de nieuwe update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone of tablet.

via [droidapp]

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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