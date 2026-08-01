Samsung Galaxy-gebruikers Ervaren Accuproblemen Na Juli-update

Samsung heeft de beveiligingsupdate van juli de afgelopen weken uitgerold naar een groot aantal Galaxy-smartphones. Verschillende gebruikers melden nu echter dat de accu van hun smartphone sneller leegloopt dan voorheen.

Als je het gevoel hebt dat de accu van jouw smartphone sneller leegloopt sinds de installatie van de nieuwste beveiligingsupdate, dan kan dat kloppen. Steeds meer mensen klagen sinds de juli 2026 update over dezelfde problemen. De klachten komen onder andere binnen op de Samsung Community Forums.

Het probleem lijkt voornamelijk voor te komen op de smartphones uit de Galaxy S25-serie en Galaxy S24-serie. Vooral de Ultra-versie lijkt last te hebben van een sneller leeglopende accu en overhitting. Zelfs wanneer de smartphone minder in gebruik is dan voorheen, loopt de smartphone alsnog sneller leeg dan voor de juli-update.

Wat precies de oorzaak is van de accuproblemen is nog onduidelijk. Een gebruiker claimt dat het probleem ligt bij WhatsApp, dat sinds de update blijft hangen tijdens het maken van een backup. Hierdoor blijft WhatsApp op de achtergrond actief en verbruikt daarbij veel energie. Of WhatsApp inderdaad de reden is van de hogere energieverbruik en de flink toenemende temperatuur van de smartphone is nog onduidelijk, aangezien Samsung zelf nog niet heeft gereageerd.

We vermoeden dat Samsung inmiddels al werkt aan een nieuwe update die de accu- en overhittingsproblemen oplost.

via [droidapp]