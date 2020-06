Xiaomi Mi Band 5-teaser Toont Nieuwe Oplader En Groter Scherm

Xiaomi heeft teasers gedeeld voor de nieuwe fitnesstracker van het bedrijf. Uit de teasers kunnen we opmaken dat de Xiaomi Mi Band 5 een groter scherm en een handigere oplader krijgt.

De Mi Band fitnesstrackers van Xiaomi zijn enorm succesvol en we kijken daarom elk jaar weer uit naar de opvolger. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Mi Band 5 officieel zal introduceren, maar dankzij de onderstaande teasers kunnen we nu een aantal belangrijke eigenschappen met jullie delen. Zo krijgt de Xiaomi Mi Band 5 een scherm die 20% groter is dan het scherm van de Mi Band 4. Daarnaast heeft de wearable nu een veel handigere oplader aan de achterkant van de behuizing. Hierdoor hoef je het apparaatje niet meer eerst uit het bandje te halen om de accu op te laden.

Eerder lekte de onderstaande foto uit. Hierop zien we dat het scherm vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt en dat het scherm een ronde uitsparing heeft voor de bedieningsknop. We kunnen de betrouwbaarheid van deze foto echter niet bevestigen. De adviesprijs is waarschijnlijk te vergelijken met de prijs van zijn voorganger.

via [AW]