Zonder grote aankondiging heeft Huawei de Huawei P Smart (2020) uitgebracht in Nederland. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en groen en krijgt een adviesprijs mee van 199 euro. Je kunt de Huawei P Smart (2020) ook kopen in combinatie met een abonnement.

De Huawei P Smart (2020) is eigenlijk een Huawei P Smart (2019) met enkele kleine aanpassingen. Hierdoor beschikt de smartphone in tegenstelling tot de meeste smartphones van Huawei nog gewoon over een Google-certificering. Alle specificaties zijn identiek, op het werkgeheugen en opslagruimte na, namelijk 4GB + 128GB vs 3GB + 64GB.

De Huawei P Smart (2020) heeft een 6,21-inch scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een Kirin 710-processor, een 8MP selfie-camera, een 13MP + 5MP rear-camera, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner en een 3400 mAh accu met een ouderwetse micro-usb-aansluiting. De smartphone draait uit de doos op Android 9.

via [androidplanet]