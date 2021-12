“In Deze Nieuwe Kleuren Verschijnt De Samsung Galaxy S22”

We moeten nog even wachten op de introductie van de Samsung Galaxy S22, maar langzaam duikt al steeds meer informatie op. Dit keer claimt een bekende tech-lekker de verschillende opslagmodellen en verschillende kleuren van de Galaxy S22-reeks te weten.

Volgens de berichten zal Samsung op 8 februari de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra introduceren. Tech-lekker Snoopy Tech heeft nu alvast wat informatie uitgelekt over de opslagcapaciteit en de kleuren waarin de nieuwe vlaggenschip-smartphone op de markt verschijnt. Volgens de bron zijn de Galaxy S22 en S22 Plus alleen verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen, terwijl de Galaxy S22 Ultra minimaal is uitgerust met 12GB werkgeheugen en maximaal met 16GB werkgeheugen. Ook is de S22 Ultra het enige model die 512GB opslagruimte als optie heeft.

De Galaxy S22 en S22 Plus worden uitgebracht in de kleuren zwart, wit en rose gold. De Galaxy S22 Ultra komt ook in de kleuren zwart en wit, maar in plaats van rose gold heeft dit model donker rood als derde optie. Waarschijnlijk zullen na de lancering meer kleuren volgen.

Geruchtenverspreider FrontTron laat op Twitter weten dat Samsung een andere naam voor de Galaxy S22 Ultra zou overwegen. Mogelijke opties zijn ‘Galaxy S22 Note’ of ‘Galaxy Note 22 Ultra’. De S22 Ultra is de enige smartphone in de S22-serie die net als de Note-serie ruimte in zijn behuizing heeft voor een S Pen.

