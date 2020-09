TicPods 2 Pro Plus Officieel Aangekondigd

De fabrikant Mobvoi heeft nieuwe volledig draadloze oordopjes aangekondigd. De TicPods 2 Pro Plus oordopjes hebben onder andere meer functies en verbeterde bediening gekregen. Het is nog onduidelijk of de oordopjes ook naar de Benelux komen.

De TicPods 2 Pro Plus is een verbeterde versie van de TicPods 2 Pro. Op veel punten blijft de Plus-uitvoering gelijk. Zo heeft de TicPods 2 Pro Plus opnieuw 12 mm audiodrivers en twee microfoons voor actieve noise cancellation. Ook het design blijft grotendeels gelijk, met uitzondering van een metalen plaatje in de deksel van de oplaadcase.

Wel nieuw is de Single Point-technologie. Hierdoor kun je de oortjes los van elkaar gebruiken. De oordopjes zijn voorzien van verbeterde touch-bediening die je nu op beide oortjes kunt gebruiken. De accu gaat 4 uur mee en de oplaadcase zorgt voor nog eens 20 uur luisterplezier. De oortjes werken ook met spraakbediening. Via een ‘Quick Command’ kun je bijvoorbeeld het volume wijzigen of het volgende nummer afspelen.

De TicPods 2 Pro Plus is verkrijgbaar in de kleuren Navy en Ice voor een adviesprijs van 139,99 euro. We weten nog niet of de oordopjes ook in Nederland en België op de markt verschijnen.

