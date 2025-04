“Alle Specificaties Van OnePlus Nord CE 5 Uitgelekt”

De afgelopen weken schrijven we veel over de OnePlus 13T, maar de Chinese fabrikant werkt ook aan een voordeligere smartphone. We hebben het over de OnePlus Nord CE 5, waarvan de specificaties nu zijn uitgelekt.

De OnePlus Nord CE 5 is een mid-range smartphone die volgens de geruchten beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 8350-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een enorme accu met een capaciteit van maar liefst 7100 mAh. Deze accu heeft ondersteuning voor 80W snelladen. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor dual-SIM of een combinatie van één SIM plus een microSD-kaart.

Foto’s maak je met de 16MP selfie-camera of de dubbele rear-camera, die bestaat uit een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Het is nog onduidelijk of de OnePlus Nord CE 5 ook in Europa op de markt verschijnt. De Nord CE 4 is nooit officieel in Europa uitgebracht, maar de OnePlus Nord CE 4 Lite is hier wel verkrijgbaar. Het is dus nog even afwachten wat OnePlus gaat doen.

via [androidplanet]