“Nieuwe Render Toont Nokia 3.4 Met Driedubbele Camera”

HMD Global is van plan om dit jaar meerdere smartphones op de markt te brengen. De Nokia 3.4 is één van deze smartphones, die nu te zien is op een gelekte render. We zien dat de smartphone een ronde camera-module krijgt.

De render is gedeeld door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass. Het zou gaan om een officiële persrender die de achterkant van de smartphone toont. We zien dat de Nokia 3.4 een ronde camera-module krijgt met daarin drie lenzen en een led-flitser. Onder de camera-module zit een vingerafdrukscanner.

Aan de linkerkant van de behuizing zien we een extra knop. Dit is waarschijnlijk een fysieke Google Assistent-knop. Bovenop de behuizing zit een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphone krijgt waarschijnlijk een plastic behuizing.

Volgens de geruchten beschikt de Nokia 3.4 over een 6,52-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een 4000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een 13MP + 5MP + 2MP rear-camera. Het is nog onduidelijk wanneer HMD Global de smartphone officieel zal introduceren.

via [androidplanet]