Afbeeldingen Van OnePlus Buds Pro 2 Oordopjes Gelekt

Op het internet zijn renders opgedoken van de OnePlus Buds 2 Pro, de aankomende draadloze oordopjes van OnePlus. De renders tonen de groene uitvoering van de Buds 2 Pro, die qua design veel lijkt op de originele Buds Pro.

De renders zijn gedeeld door de goedgeïnformeerde website 91Mobiles in samenwerking met tech-lekker Kuba Wojciechowski. De Buds 2 Pro heeft veel weg van de originele Buds Pro, die OnePlus vorig jaar op de markt bracht. Net als voorheen hebben de oordopjes aan de bovenkant een matte afwerking en aan de onderkant een gladde afwerking. De oordopjes en de meegeleverde oplaadcase hebben dezelfde kleur.

In het midden van de oplaadcase zien we een fysieke knop die je kunt gebruiken om de oordopjes in de pairing-mode te zetten. Voorop zien we nog een klein led-lampje voor het tonen van de accustatus. Een van de upgrades die de Buds 2 Pro met zich meebrengt is een langere accuduur. Zo kunnen gebruikers rekenen op een uur extra luisterplezier met ANC ingeschakeld, ten opzichte van de Buds Pro. Dit komt neer op een accuduur van 6 uur. Met ANC uitgeschakeld kan de accuduur oplopen tot 9 uur. De accu in de oplaadcase zou echter wat kleiner zijn. In totaal kun je in combinatie met de oplaadcase 22 uur naar muziek luisteren met ANC ingeschakeld.

De OnePlus Buds 2 Pro krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van zo’n 150 euro.

via [androidplanet]