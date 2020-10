Huawei Introduceert Zonnebril Met Ingebouwde Speaker

De Chinese fabrikant Huawei heeft deze week een opmerkelijke zonnebril aangekondigd onder de naam x Gentle Monster Eyewear II. De zonnebril beschikt over ingebouwde speakers, sensoren, bluetooth en nfc. De Eyewear II is gemaakt om via de smartphone te luisteren naar muziek.

Huawei heeft de tweede generatie van de Eyewear-zonnebril gemaakt in samenwerking met het Zuid-Koreaanse brillenmerk Gentle Monster. De Eyewear II heeft een slanker ontwerp en grotere speakers gekregen. In de pootjes van de bril zitten langwerpige speakers die geluid vlak bij de oren van de drager weergeven.

De bril maakt via Bluetooth 5.2 verbinding met de AI Life-app op je smartphone. Sensoren registreren of de gebruiker de bril draagt of afzet. Bedienen werkt via tikken en veegbewegingen op de brilpoten. Met de 85mAh accu kun je ongeveer 5 uur naar muziek luisteren. Je kunt de accu draadloos opladen.

De Huawei x Gentle Monster Eyewear II krijgt een adciesprijs mee van 330 euro en is verkrijgbaar in twee modellen, namelijk ‘Smart Lang’ en ‘Smart Myma’. De bril lijkt nog niet in de Benelux op de markt te verschijnen.

via [tweakers]