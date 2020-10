Specificaties En Design Van OnePlus Nord N10 Uitgelekt

OnePlus zal dit jaar meerdere nieuwe OnePlus Nord-smartphones introduceren, waaronder de Nord N10. De OnePlus Nord N10 krijgen we waarschijnlijk op 26 oktober officieel te zien, maar details over het uiterlijk en verschillende specificaties zijn zojuist al uitgelekt.

Tech-lekker Max J heeft op Twitter de bovenstaande afbeelding geplaatst. Hierop zien we de contouren van de OnePlus Nord N10. Heel duidelijk is het niet, maar we zien wel dat de smartphone een andere camera-opstelling krijgt. De camera-module lijkt nu op die van de OnePlus 8T.

Ook zijn al verschillende specificaties uitgelekt. Zo zou de OnePlus Nord N10 opnieuw beschikken over een 90Hz scherm en vinden we intern een Snapdragon 690-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen en een driedubbele rear-camera.

Volgens de geruchten zal OnePlus de Nord N10 op 26 oktober introduceren. Op dezelfde dag krijgen we mogelijk ook de eerste OnePlus smartwatch te zien.

via [AW]