Huawei Mate 40 Pro Aangekondigd Voor 1199 Euro

Huawei heeft de Huawei Mate 40 Pro officieel aangekondigd. De smartphone met krachtige camera, groot scherm en grote accu komt naar Nederland voor een adviesprijs van 1199 euro. De Mate 40 Pro draait op Android 10, maar er is geen Google-ondersteuning.

Zoals we van Huawei gewend zijn heeft de fabrikant de nieuwe vlaggenschip-smartphone weer uitgerust met krachtige specificaties. Het 90Hz scherm is 6,76-inch groot, heeft een resolutie van 2772 bij 1344 pixels en in de linkerbovenhoek zit een ovalen uitsparing voor de selfie-camera en 3D-sensor. Het scherm loopt door aan de zijkant van de behuizing. Intern vinden we een Kirin 9000-chip met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4400mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en 50W draadloos laden.

Aan de voorkant zit een 13MP selfie-camera met een 3D-sensor voor gezichtsherkenning. Achterop zit een 50MP hoofdlens, een 20MP f/1.8-ultragroothoeklens en een 12MP periscopische telelens met 5x zoom.

De Huawei Mate 40 Pro is vanaf 12 november in Nederland verkrijgbaar voor 1199 euro. De fabrikant heeft ook de reguliere Mate 40 en de Mate 40 Pro+ geïntroduceerd, maar deze toestellen komen niet naar Nederland.