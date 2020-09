“Huawei Zal In 2021 Slechts 50 Miljoen Smartphones Produceren”

Huawei lijkt last te hebben van de Amerikaanse sancties. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerd Zuid-Koreaanse The Elec zal Huawei de productie van smartphones volgend jaar flink verlagen.

De Chinese fabrikant zou volgens The Elec in 2021 slechts 50 miljoen smartphones willen produceren. Als dit klopt zou dit een daling zijn van maar liefst 79 procent ten opzichte van 2019. In dat jaar verkocht Huawei 240 miljoen smartphones. Analisten voorspellen dat Huawei dit jaar 190 miljoen smartphones verkoopt.

Ook zou er een afname zijn van 30 procent voor de bestellingen van componenten voor de Mate 40-serie. Het slechte vooruitzicht lijkt veroorzaakt te zijn door de Amerikaanse sancties, waardoor bedrijven als Google, TSMC en Samsung geen zaken meer doen met Huawei. De sancties zijn opgelegd omdat Amerika Huawei beschuldigt van spionage.

