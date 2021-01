Xiaomi Smart Clock: Slimme Wekker Met Touchscreen Geïntroduceerd In Nederland

Xiaomi heeft een nieuwe wekker geïntroduceerd die ook in Nederland op de markt verschijnt. De Xiaomi Smart Clock is een slimme speaker met touchscreen en alarmfunctie die vanaf volgende maand verkrijgbaar is voor 50 euro.

De Xiaomi Smart Clock beschikt over een 3,97-inch scherm met een 15:9-beeldverhouding en een resolutie van 800×480 pixels. De behuizing is 11,3cm lang, 6,8cm diep en 8,2cm dik. Intern beschikt de Smart Clock over een 1,5-inch speaker, twee microfoons, 1GB werkgeheugen en 4GB opslagruimte. Het is mogelijk om via de Smart Clock digitale assistenten voor smarthome-producten aan te sturen.

Met de Sunrise-functie kan de Smart Clock gebruikers langzaam opwekken door de helderheid van het schermpje langzaam op te voeren. Ook kan de Smart Clock videobeelden van gekoppelde beveiligingscamera’s laten zien. De Xiaomi Smart Clock is vanaf volgende maand in Nederland verkrijgbaar voor 50 euro.

