Xiaomi Redmi Note 12 Pro Ontvangt Android 13-update

Xiaomi rolt een nieuwe update uit naar de Redmi Note 12 Pro. De update werkt de software bij naar Android 13 en installeert de MIUI 14-schil. Deze Android-schil brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

De Xiaomi Redmi Note 12 Pro verscheen begin dit jaar op de markt met Android 12 en ontvangt nu zijn eerste grote Android-update. MIUI 14 is gebaseerd op Android 13 en moet onder andere minder geheugen gebruiken en sneller in gebruik zijn. De schil verbruikt volgens de fabrikant 16 procent minder energie dan de vorige schil. Daarnaast geeft MIUI 14 gebruikers meer vrijheid om de interface naar eigen smaak aan te passen.

Verder krijgen gebruikers meer privacy-functies, een verbeterde tekstherkenning en een geavanceerdere zoekfunctie. De MIUI 14-update is maar liefst 3.6GB groot en daarom raden we aan om de update via WiFi te downloaden. Heb je nog geen bericht ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

