Fitnesstracker OnePlus Band Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft vandaag zijn eerste fitnesstracker geïntroduceerd. De OnePlus Band krijgt in India een adviesprijs mee van ongeveer 30 euro en gaat de concurrentie aan met de Mi Band van Xiaomi.

De OnePlus Band is een wearable met verschillende sensoren waarmee het apparaatje je stappen kan tellen, je hartslag kan bijhouden en de zuurstofwaarde in het bloed kan meten. De OnePlus Band heeft een 1,1-inch AMOLED-scherm die aanraakgevoelig is en een resolutie heeft van 294 bij 126 pixels. De behuizing is waterdicht en de wearable weegt 10.3 gram. Er zijn 37 wijzerplaten beschikbaar en 12 verschillende sportmodi. De OnePlus Band maakt verbinding met je smartphone via Bluetooth 5.0.

Momenteel is de OnePlus Band alleen in India aangekondigd, waar de wearable een adviesprijs meekrijgt van 2799 Indiase roepies, omgerekend ongeveer 31 euro. De OnePlus Band is zwart en is verkrijgbaar met een zwart, grijs of blauw bandje. Vooralsnog is de OnePlus Band niet in Nederland verkrijgbaar.