Xiaomi Mi Smart Band 6 Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de zesde versie van de populaire Mi Band-serie aangekondigd. De Xiaomi Mi Smart Band 6 lijkt grotendeels op zijn voorganger, maar de wearable heeft een groter AMOLED-scherm en uitgebreidere fitness activiteiten.

De Band 6 is de nieuwste editie in Xiaomi’s populairste lijn van wearables. De fitnesstracker heeft een 1,56-inch groot AMOLED-scherm met een hoge resolutie van 326 PPI. Het scherm is maar liefst 50 procent groter dan die van zijn voorganger. Ook zijn het aantal fitnessmodusopties verdubbeld naar 30 work-out-types. De Mi Smart Band 6 kan zes veelvoorkomende fitnessactiviteiten automatisch detecteren.

De Xiaomi Mi Smart Band 6 is waterdicht en beschikt onder andere over een hartslagmeter, een SpO2-meter en verbeterde functies voor het bijhouden van de slaap. Gebruikers hebben de keuze uit meer dan 60 verschillende watchfaces. De 125 mAh accu moet tot 14 dagen meegaan. De wearable krijgt een adviesprijs mee van 44,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Black, Orange, Yellow, Olive, Ivory en Blue.